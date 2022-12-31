「物理治療師法」修法進入朝野黨團協商階段，修正條文第12條指出，非以疾病治療為目的者不須經醫師診斷，引發醫界反彈。彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠質疑，如何認定疾病有很大的模糊地帶，後續產生爭議誰來負責？如此玩文字遊戲的修法，恐犧牲病人健康安全。

蔡明忠指出，病人健康安全是所有醫療行為的最終目的，這是絕對要謹守的原則，物理治療師是和復健科相關的專業人員，應有明確職責劃分，先經由醫師診斷、確立治療流程，再分配給專業人員執行治療。

衛福部版本修正草案第12條指出，物理治療師執行業務應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之，但非以疾病治療為目的者不在此限。蔡明忠反駁，每位民眾到醫院看病，就是認為自己有疾病或健康問題，究竟如何認定是不是疾病？

蔡明忠認為，修正條文中「非以疾病治療為目的」是另闢名詞，如果貿然通過修法，恐產生很大的模糊地帶，未來一旦發生治療糾紛，雙方各執一詞，該由誰負責？希望衛福部檢討修法方向，以免犧牲病人健康安全。

台灣物理治療學會理事長王子娟回應，國內多數醫事人員（如護理師、藥師、心理諮商師、臨床心理師等）都有法律明定「不需要醫囑」即可執行的業務範圍，唯獨物理治療師和職能治療師沒有，本次修法並非開先例。

王子娟指出，立法當時的時空背景下，物理治療師僅限於輔助醫師，但隨著社會演進，物理治療師服務場域不只是醫院，包括勞工健康、運動輔助，或是廣大的亞健康族群，都仰賴物理治療介入；全球有75％國家的物理治療師可接受一般民眾直接就診，台灣的法律是落後的，應該給予物理治療師合理的執業空間。

王子娟也指出，「非以疾病治療為目的」是衛福部107年1月函釋文字，並非玩文字遊戲；而「密醫」是自稱醫師而進行診斷，施以打針、手術等治療，如果真有這樣的行為，理應被檢舉懲罰，但物理治療師是經過專業訓練的醫事人員，此次修法並非為了踰越醫師的診斷權，而是爭取應有的權益。