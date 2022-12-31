38歲郭姓男子今年11月15日因細故與戴姓男子發生衝突，豈料，郭男出手朝戴男下巴猛打一巴掌，戴男重心不穩倒地，頭部撞擊地面，急救3天後仍宣告不治，戴男家屬傷心提告，桃檢輔以現場監視器畫面，將郭男依傷害致死罪嫌起訴。

38歲郭姓男子今年11月15日上午11點多，與戴姓男子在桃園市龍潭區因細故發生衝突，過程中郭男出手朝戴男左側下巴揮擊，戴男重心不穩倒地，當場右後腦撞擊地板，造成右側枕骨骨折、顱內多處出血等傷勢，緊急送醫急救，但仍因傷勢過重，於同月18日晚間11點多回天乏術。

桃園地檢署檢察官會同法醫相驗並解剖戴男遺體釐清死因，戴男父母和妻子也向檢方提出告訴，郭男在警詢、偵訊時均坦承不諱，檢方輔以現場監視器畫面，認為郭姓男子應知悉攻擊他人下巴，可能造成重心不穩後仰倒地，而釀頭部撞擊地面或硬物而死亡，近日偵結依傷害致死罪嫌將他起訴。