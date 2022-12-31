新竹街口攻城獅「小小獅樂園」主題日首戰，吸引5247位獅紫軍進場獅吼，其中還包含超過500位小小獅紫軍。攻城獅31日對戰福爾摩沙台新夢想家，雙方於本場賽事中互有領先，呈現精彩的膠著戰，下半場攻城獅靠著新任隊長高國豪、特壞串連進攻，且多次展現精彩的團隊防守，終場攻城獅以102比97擊敗台新夢想家，拿下近期2連勝，明日將於下午2點30分對戰桃園璞園領航猿。

攻城獅於第四節遭遇犯規麻煩，阿提諾、蕭順議相繼犯滿離場，在禁區劣勢下依舊拿下勝利，林冠綸總教練表示，「今天每一位球員都各司其職，先發球員勇於跳出承擔進攻重任，替補球員也為團隊貢獻多次精彩防守，這是一場團隊勝利！」

攻城獅在辛巴離隊後，先吞下2連敗再拿下2連勝，林冠綸總教練認為：「在辛巴離隊後，球員們在打法變換下還需要一些時間適應，我們想證明本土球員可以獲得大家的肯定，而不是焦點都在辛巴身上。」

新隊長高國豪今日攻下34分、6籃板與3助攻，創下個人職業生涯新高。高國豪謙虛表示，「這都是隊友創造給我的空位投籃機會！」高國豪於今日賽事中再次投進壓哨三分球，連兩場比賽有壓哨球的精彩表現，高國豪笑說：「我就是很享受這種壓力時刻，但這兩球還是運氣成分居多。」

攻城獅球團於小小獅樂園首日除了拿下勝利外，也在商品銷售創下佳績，單日商品銷售額達65萬，其中光是扭蛋收入即突破10萬。今日剛推出的瑞迪玩偶熱銷破100隻，小獅童趣主題球衣也熱賣近百件。在孩童活動部分，中場的寶寶爬行大賽也讓全場獅紫軍笑翻天，明日依舊有賽前兒童超跑趣味競賽、中場小獅搬搬樂，歡迎爸爸媽媽帶領小小獅紫軍進場獅吼！