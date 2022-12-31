元旦連續假期首日，國道部分路段出現壅塞，但全線仍算順暢，交通部高速公路局指出，明日國道全線有14條易壅塞路段，除了南下出遊車潮，下午也開始有第一波北返車流，尤其國5雪隧可能塞到凌晨12時才紓解，北返民眾若想避開塞車，可考慮上午時段提前出發。

高公局表示，明日國道南下易壅塞路段有國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南向南港系統至頭城，西部國道壅塞中午前可緩解，國道5號則要到下午3時才會舒緩。

北上易壅塞路段則有國1圓山至大華系統、苗栗至湖口及西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統等路段，西部國道從下午4時後塞到晚間8時，國5可能從上午塞到凌晨。

公路總局也預估，明日部分觀光景區車流將湧現，包含北部地區台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段，中部地區台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊路段以及東部地區台9線礁溪路段。

主要城際道路（台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線及台26線水底寮至楓港路段、台9線蘇花路廊）及部分銜接國道路段（台74線臺中環線接國3、台86線仁德系統、台18線國3中埔交流道路段）也會出現車多或壅塞情形。