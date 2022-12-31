對於2024年總統及立委選舉，資深媒體人趙少康認為，國民黨的麻煩就是小資產階級、瞻前顧後，不敢放膽放手豁出去拚。只要侯友宜早早清楚表明要參選，會主動登記參加初選爭取提名，國民黨主席想擋也擋不住，自然可以免去一些遐想。

趙少康今（31）日在臉書指出，九合一選後，侯友宜民調輾壓所有人，有老百姓充分的支持就知道所謂落跑不落跑根本不是問題，只要輕輕鬆鬆站出來告訴大家很多新北市政府該做而做不到的事，一定要到中央去完成，除此之外也只有選總統才能救國救民，告訴大家應該要做什麼？怎麼做？大家就會跟著你走。

趙少康直言，只要侯友宜早早清楚表明要參選，會主動登記參加初選爭取提名，國民黨主席想擋也擋不住，自然可以免去一些遐想。至於化解一些深藍選民的疑慮和需要擬定和宣揚政策的幫手，國民黨內人才濟濟，只要侯友宜肯發話接納，就會有一拖拉古人來響應。

他認為，當風起雲湧以後，辭職就辭職，補選就補選，把每一次政治動員當成一個造勢，不斷的累積能量，可以讓對手疲於奔命。其實放眼望去，藍軍並不缺人才，麻煩的是各自為政，從來不會打團體戰。

對於團體戰，趙少康分析，投手是投手，捕手是捕手，有人守內野，有人負責強打，各擅其位，各司其責。朱主席除了正選副選、先發救援以外，也應該思考內閣歸屬及如何拿回立法院，才能完成完全執政的效率和目標，當然遙指立法院長的不分區第1名也最為關鍵。

趙少康強調，多年以來，藍軍群眾口口聲聲喊團結、團結、團結，但單打獨鬥的拳擊賽只有想盡辦法繼續擊倒對方，根本沒法團結，我們要把它想成分工合作的球賽，個人有個人的位置，才會發揮團體的戰鬥力。