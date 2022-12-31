美國陸軍在今6月指定通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems,簡稱GDLS)，成為「移動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower vehicles,簡稱MPF)的承包商，也就是新一代的輕型坦克。目前經開始初步生產，預計明年2023年就能看到正式的量產型。

防衛新聞(Defnesne News)報導， MPF是近40年以來，美國陸軍的新式坦克，主要擔任步兵的支援、保護火力，因此更重視它的機動性與飛機運輸能力，而不與敵方主戰坦克正面交鋒。

美國參謀總長聯席主席、陸軍上將米利(Mark Milley)說：「大家都知道，輕步兵的火力有限，所以，他們必須夠強大的支援火力，以保護我們的士兵，這樣他們就不會在戰場上喪生。」

MPF就像個縮小版的M1艾布蘭坦克(Abrams)，不過只是設計外型相似，並沒有沿用M1的組件。它的底盤全新輕量化設計，砲塔也是新造的，射擊光電系統與內部和控制系統和M1同一水準，還多了M1不具備的自動填彈機，以簡化乘員人數。

M1艾布蘭坦克重達70噸， C-17僅能運輸1輛，很難形成戰力，而MPF僅重38噸，C-17可以運輸2輛，2架C-17就可以運送一個排的 MPF，為比如101 空空中突擊師、第 82 空降師、第 10 山地師和第 25 步兵師等快速部隊提供火力支援。米利說， MPF的105公釐主砲，「具有足夠的衝擊力」，摧毀敵方裝甲車與防禦工事。

首批MPF的合約為96輛，價值11.4 億美元，將於明年底之前完成，合約載明，還有70輛的後續訂單，最終產量為504輛，應可 2035 年之前全部交付，大約會在美國陸軍各單位中服役30年。

文章來源：New Army light tank under construction

文章來源：Army’s Mobile Protected Firepower vehicles will give light infantry units added punch
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