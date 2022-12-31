美國陸軍在今6月指定通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems,簡稱GDLS)，成為「移動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower vehicles,簡稱MPF)的承包商，也就是新一代的輕型坦克。目前經開始初步生產，預計明年2023年就能看到正式的量產型。

防衛新聞(Defnesne News)報導， MPF是近40年以來，美國陸軍的新式坦克，主要擔任步兵的支援、保護火力，因此更重視它的機動性與飛機運輸能力，而不與敵方主戰坦克正面交鋒。

美國參謀總長聯席主席、陸軍上將米利(Mark Milley)說：「大家都知道，輕步兵的火力有限，所以，他們必須夠強大的支援火力，以保護我們的士兵，這樣他們就不會在戰場上喪生。」

MPF就像個縮小版的M1艾布蘭坦克(Abrams)，不過只是設計外型相似，並沒有沿用M1的組件。它的底盤全新輕量化設計，砲塔也是新造的，射擊光電系統與內部和控制系統和M1同一水準，還多了M1不具備的自動填彈機，以簡化乘員人數。

M1艾布蘭坦克重達70噸， C-17僅能運輸1輛，很難形成戰力，而MPF僅重38噸，C-17可以運輸2輛，2架C-17就可以運送一個排的 MPF，為比如101 空空中突擊師、第 82 空降師、第 10 山地師和第 25 步兵師等快速部隊提供火力支援。米利說， MPF的105公釐主砲，「具有足夠的衝擊力」，摧毀敵方裝甲車與防禦工事。

首批MPF的合約為96輛，價值11.4 億美元，將於明年底之前完成，合約載明，還有70輛的後續訂單，最終產量為504輛，應可 2035 年之前全部交付，大約會在美國陸軍各單位中服役30年。