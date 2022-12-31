大陸新疆日前有1名媽媽，親自「操鉗」為女兒拔乳牙，還將過程拍成影片上傳網路，影片中可見小女孩躺著，而媽媽拿的1支老虎鉗深入小女孩的嘴裡，並且夾住為於後方的乳，經老虎鉗左右搖晃後，小女孩還來不及反應，乳牙就被迅速拔起，一旁拍攝影片的爸爸還笑稱「終於給妳拔掉了，太棒了，（牙齒）都壞了」。

綜合陸媒報導，日前新疆1名母親上傳1段10秒鐘影片，影片中有1名小女孩躺著，雙眼直盯上方，嘴巴則大開，然而母親將手中的「老虎鉗」伸近小女孩的嘴裡，並夾住1顆乳牙，且左右稍微搖晃之下，小女孩還未來得及反應，乳牙就被迅速拔起，也趕緊拿起一旁的衛生紙就往嘴裡塞，在一旁拍攝的父親也笑說，「終於給妳拔掉了，太棒了，（牙齒）都壞了，我勒個天！」。

1名媽媽為了要幫女兒拔乳，竟然拿出「老虎鉗」直接伸入女兒口腔夾住乳牙，花不到5秒時間，就將乳牙拔掉。（翻攝自微博）

這段影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「去醫院拔，這對小孩子太不負責任了」、「別人家的女兒，我家會張嘴就很不碩了」、「這顆牙拔了不會再長出來了」、「親媽無疑」、無言了，不能看牙醫嗎？」、「太危險了」、「這顆臼齒拔了會不會長不出來」。