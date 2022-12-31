中共總書記習近平，在中共二十屆一中全會上當選總書記時講話今日曝光，習近平要求未來的重點工作提到推進共同富裕。要把促進全體人民共同富裕擺在更加突出的位置，完善促進機會公平、維護社會公平正義的制度機制，讓每個人都獲得發展自我和奉獻社會的機會，共同享有人生出彩的機會，共同享有夢想成真的機會。

2023年1月1日出版的第1期中共中央機關刊物《求是》雜誌，將發表習近平在二十屆一中全會上的講話《為實現黨的二十大確定的目標任務而團結奮鬥》。

習近平首先表示，「這次全會選舉我繼續擔任中央委員會總書記，我深感責任重大。同志們的信任，是我恪盡職守、繼續前行的強大動力。」

他稱，為實現二十大確定的目標任務而團結奮鬥，是新一屆中央領導集體的重大政治任務。當前和今後一個時期，要著重做好以下幾方面工作。第一，深刻認識中國發展面臨的形勢，始終保持戰略清醒。既要堅定戰略自信、保持必勝信念，又要增強憂患意識、堅持底線思維。

第二，繼續推進黨的理論創新，不斷提高馬克思主義理論水準。要堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，學懂弄通做實新時代中國特色社會主義思想，把這一思想貫徹落實到黨和國家工作各方面全過程。

第三，深刻把握中國式現代化的中國特色和本質要求，牢牢掌握中國發展主動權。要堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略不動搖，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，堅持獨立自主、自力更生，堅持道不變、志不改，既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，堅持把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

第四，紮實貫徹全面建設社會主義現代化國家各項部署，著力實現高品質發展。要聚焦實現高品質發展這個主題，進一步統籌推進五位一體總體佈局、協調推進四個全面戰略佈局，完整、準確、全面貫徹新發展理念，用好改革這個關鍵一招，把教育、科技、人才作為全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐，堅持走中國特色社會主義法治道路，堅定不移貫徹總體國家安全觀。

第五，全面落實以人民為中心的發展思想，紮實推進共同富裕。要把促進全體人民共同富裕擺在更加突出的位置，深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、鄉村振興戰略，著力保障和改善民生，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，完善促進機會公平、維護社會公平正義的制度機制，讓每個人都獲得發展自我和奉獻社會的機會，共同享有人生出彩的機會，共同享有夢想成真的機會。

第六，深入推進新時代黨的建設新工程，著力推動全面從嚴治黨取得新成效，健全全面從嚴治黨體系，全面推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。「要清醒看到，黨內一些深層次問題尚未根本解決，一些老問題反彈回潮的可能始終存在，稍有鬆懈就會死灰復燃，新的問題還在不斷出現，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗將長期存在，精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，管黨治黨一刻也不能放鬆。」