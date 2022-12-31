交通部公路總局權管的國道客運9002（台北－楊梅）路線營運許可證原本去年5月3日到期，桃園市交通局協調公路總局請聯營的新竹及三重客運減班代駛營運至12月31日，另協調新北市政府重新規畫以市區公車「楊梅－林口長庚－三重」替代，現正徵詢桃園市區客運業者闢駛意願，預計明年1月6日彙整完成各家業者意見。

交通局長張新福表示，9002國道客運為楊梅區直達長庚醫院路線，已行駛20餘年，期間因台鐵、高鐵及各大轉運站等新型大眾運輸模式成形，又因疫情影響致使運量不斷減少，他指出，疫情前原每日由楊梅發車12班次，平均每班次載客14.53人次，疫情期間運量如雪崩式下滑，即使減班至每日由楊梅發車4個班次，2021年平均每班次載客卻僅剩0.73人次，2022年疫情雖趨於平穩，但平均每班次載客仍只有11.18人次。

張新福說，長期營運績效不佳，導致業者已無意願繼續經營，公路總局已辦理三次路線公告開放，但無新業者有籌設意願。考量公共運輸為城際串聯重要的一環，交通局已規畫市區公車「楊梅－林口長庚－三重」路線，桃園端（楊梅－長庚醫院）行駛路線維持不變，僅將終點變更為「捷運三重國小站」，民眾仍可利用台北捷運（淡水信義線）轉乘至台北車站，預計2023年1月6日前徵詢完成桃園的市區客運業者經營意願。

交通局表示，新竹客運已正式行文，稱在油價、車輛成本居高不下，又基本工資調漲、一例一休制度，造成企業營運成本節節上揚，且面臨駕駛人力短缺招募困難、工時變革等多重營運壓力，目前營運路線載客量僅維持疫情前6至7成，營運的19條桃園市區公車路線於2023年12月31日路線許可期滿後無意再續營，路線主要行經龍潭、楊梅及平鎮三個行政區。

交通局已成立專案，綜合評估該19條路線並研擬替代方案，期望以調整班次(距)、路線縮駛或路線整併等方式，將衝擊降至最低，並積極促成其他有意願經營的業者闢駛新路線繼續服務市民。

因應【9002】停駛，建議市民多加利用其他替代路線：

1. 楊梅地區至臺北車站替代路線：

可搭乘市區公車【301】、【5623】、【5624】、【5648】、【5649】、【5651】、【5654】等路線（含支線）至楊梅或埔心火車站轉乘臺鐵至臺北火車站。

2. 楊梅地區至林口長庚醫院替代路線：

(1)可搭乘市區公車【5623】、【5623B】路線至捷運環北站（A21）轉乘至捷運長庚醫院站（A8）。

(2)可搭乘市區公車【301】、【5623】、【5624】、【5651】、【5654】等路線（含支線）或臺鐵至中壢火車站轉乘市區公車【701】、【711】路線及國道客運【2004】路線即可抵達林口長庚醫院。