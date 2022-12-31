觀察者網12月30日報導，湖北省衛健委網站12月30日發布《挽臂捐血，助力湖北戰疫—致全省人民無償捐血倡議書》強調，新冠病毒感染康復者血液分離出的血漿經新冠病毒抗體檢測，抗體效價高的血漿，可以作為恢復期血漿用於重症、危重症患者的救治，由衷期盼恢復期的康復者踴躍捐血，雲南、江西南昌、河南洛陽也有類似呼籲。

消息指出，新冠病毒感染者康復過程中會產生特異性抗體，可有效清除患者體內新冠病毒。恢復期血漿治療是指透過向新冠感染患者體內補充恢復期血漿以促進病毒清除、減輕病毒感染細胞及後續組織器官損傷，用於重症、危重症新冠肺炎患者治療，具有明顯臨床療效。

湖北《倡議書》稱，疫情防控新階段，新冠病毒感染人數急劇攀升，湖北捐血面臨最嚴峻挑戰，全省各地血液儲備已多日低於安全線；另一方面醫院超負荷運轉，手術患者、孕產婦、血液病等危急重症患者用血量急增，遭遇嚴重缺血困境。

新冠病毒感染康復者血液分離出的血漿，經新冠病毒抗體檢測，抗體效價高的血漿，可以作為恢復期血漿用於重症、危重症患者的救治，因此，新冠重症患者更由衷期盼康復者恢復期血漿拯救生命，該是行動的時候了。

《倡議書》表示，新冠病毒是呼吸道病毒，不會經輸血傳播。各級採供血機構會嚴格採供血管理，確保捐血者在健康狀態下捐血。凡年滿18歲至55歲、身體健康、符合捐血條件，含新冠病毒感染最後一次核酸或抗原檢測陽性7天後；重型或危重型的感染者康復6個月後；接種基因重組疫苗與接種滅活疫苗48小時後的民眾，請積極加入捐血行列。

除湖北外，雲南衛健委於12月27日發布《致全省人民無償捐血倡議書》。江西南昌大學第一附屬醫院12月29日也啟動了康復者恢復期血漿的招募採集工作。於12月26日迎來疫情放開後首位恢復期捐血人。

先前12月19日，河南洛陽首次利用新冠感染康復者血漿救治危重症患者。洛陽市中心血站紗南捐血屋，有9名O型血市民挽袖捐血共3600毫升，救治一名89歲高齡危重症患者。