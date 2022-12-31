跨年夜企排移師桃園市立綜合體育館，地主極速超跑今（31日）迎戰高雄台電，本場比賽毫無冷場，超跑 Carla 與蔡幼群兩人跟台電黃瀞萱、陳姿雅與黃芯瑜你來我往，讓全場觀眾看得大呼過癮，台電在關鍵時刻把握機會取得領先，最終以28比26、25比22、28比26，直落三氣走超跑，拿下最近的4連勝。

開局超跑 Carla 與台電黃瀞萱互別苗頭，你來我往的攻勢讓觀眾看的驚呼連連，隨後超跑蔡幼群與 Ale 加入攻擊行列，幫助超跑取得兩分領先。此時台電失誤送分，台電立刻喊出暫停。暫停回來，台電李姿瑩與陳姿雅聯手反撲追平比數，兩隊一路糾纏至Deuce，最後超跑關鍵時刻攻擊踩線送分，台電驚險收下首局。

第二局由台電首開紀錄，隨後台電提高防守強度取得三分領先優勢，加上超跑錯失多次攻擊機會，台電領先優勢再次被拉開，超跑立刻喊出暫停。暫停回來，台電繼續火力全開，陳姿雅與黃瀞萱兩人將領先優勢擴大到8分，此時超跑急起直追，打出4比0攻勢將差距縮小至4分，台電立刻喊出暫停。暫停回來超跑乘勝追擊將差距縮小至2分，迫使台電再次喊出暫停，隨後台電靠著李姿瑩與陳姿雅得手穩住領先優勢拿下第二局。

關鍵第三局，超跑Ale 、蔡幼群與Carla聯手幫助球隊取得領先，加上台電開局失誤頻頻，台電立刻喊出暫停調整。暫停回來，超跑蔡幼群與Carla繼續聯手力保球隊的領先優勢，未料此時失誤再次「砸鍋」，斷送領先優勢，兩隊戰成17比17平手。雖極速超跑一度取得兩分領先，台電立刻喊出暫停，暫停回來，高雄台電急起直追並在後段追平戰局，雙方一路鏖戰到Deuce，最後台電拿下第三局。