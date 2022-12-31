BMW轎車車頭毀損嚴重。(民眾提供)

計程車被撞後又衝撞另輛路旁車輛。(民眾提供)

年僅23歲的陳姓男子，12月31日凌晨駕駛市價達240萬的第二代G22 BMW 4 Series跑車，行經台中市西屯區黎明路二段、馬龍潭路時，疑因未禮讓，與黃姓男子駕駛的計程車發生擦撞，計程車翻了180度後又撞到另輛小轎車，2名駕駛酒測值皆為0，初步研判應是未禮讓及未減速肇禍。

這起事故發生在31日凌晨約1點半，警方調查，陳姓男子駕駛BMW 4 Series，從河南路沿馬龍潭路直行，而黃男（71歲）駕駛的計程車則行駛在黎明路二段內側、往市政南一路方向走，2輛車行經路口時發生擦撞。

計程車被撞得翻覆、底盤朝上，之後又撞到1輛停在路口的小轎車，無辜被撞的小轎車受到衝擊力道、向旁邊側翻，而陳男的座車又撞到路邊的招牌，車頭多處毀損且安全氣囊撞得爆開；黃男與陳男全身都有多處擦挫傷，被送醫治療。

陳、黃酒測值皆為0，應該路口是閃紅燈、閃黃燈號誌，警方初步研判陳男駕駛的BMW未依規定讓車，而黃男駕駛的計程車也未減速，確切肇事原因與責任仍待釐清。