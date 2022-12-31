培育人才不遺餘力，志光慈善會每年舉辦「莘莘向榮」獎助學金活動，累計至今發放的獎助學金超過2500萬、累計嘉惠逾2000名學生；慈善會今年獎助金額達240萬元，共有200名來自全國各大學院校的學子榮獲殊榮。

慈善會指出，近兩年受疫情衝擊，各大學院校及補習班都受到影響，但志光慈善會仍堅持繼續發放獎助學金，盼鼓勵學生積極向學，用行動來落實「嘉惠學子、急難救助、生活照護」的目標。

志光慈善會歷年來發放的獎助學金超過2500萬元，嘉惠逾百所學校、超過2000名學生，慈善會指出，在今年受理的資料中，許多學生的家庭因疫情關係收入減少，讓原本就不寬裕的生活更捉襟見肘，獎助學金對他們來說更有實質幫助，透過活動盼期勉年輕人不要忘了「取之社會，回饋社會」。

志光慈善會創會理事長林進榮表示，志光奉行的企業理念就是「幫助學生考取，擁有幸福人生」，他於99年成立志光林進榮教育基金會，希望能扶危濟貧、回饋社會。