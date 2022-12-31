「2023台南好Young跨年演唱會」晚間6點在永華市政中心西側廣場開始暖場，由張羽靚、張庭瑚、莫凡新輪番上台暖場，7點正式開場，現場已湧入3萬人，「糜先生」率先登台開唱，現場粉絲熱情搖著加油棒，尖叫聲四起，愈夜愈熱鬧。
台南跨年晚會今年邀請46名藝人，除了人數破紀錄，演出長達7小時也是全國之最，主持人炎亞綸、徐凱希一登台主持，就引來現場粉絲尖叫，緊接著第一組「糜先生」登台，接連演唱3首歌曲，艾薇隨後登台帶來招牌情歌，現場氣氛超嗨。
受到年輕粉絲喜愛的日本女團FRUITS ZIPPER將於9點40分登台演出，韓團EPEX將於10點半接力開唱，身為台南女婿的「國民姐夫」AKIRA，攜手放浪兄弟團員SHOKICHI將於晚間11點多帶來精采演出，炎亞綸擔綱主持之外，也將於倒數前壓軸演出20分鐘，「五堅情」則於倒數施放完150秒煙火後，將獻唱30分鐘，台南市政府預估今晚將吸引逾15萬人到場。
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