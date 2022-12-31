高端和母公司基亞公司驚爆涉內線交易、非常規交易等違法情事，士林地檢署29日兵分16路前去搜查，並帶回基亞公司董事長張世忠等18人展開偵訊，張世忠以30萬元交保。前台南市議員謝龍介認為，檢調拔草觀風向，這案是兩邊觀，如果是賴清德出線，就重辦；如果不是賴出線，就等於幫陳建仁清除障礙。

謝龍介30日在《關鍵時刻》節目中表示，內行人都看得懂，很好查，可是很難定罪。因為這裡面還有一些所謂的職業白手套，查到了又如何？可辯稱「我聽總統開記者會，我對國家有信心，我當然就進場」，要怎麼定罪？要如何證明內線？

謝龍介接著指出，當年不是只有高端，還有聯亞、賴清德打聯亞、陳建仁打高端。然後最後就剩下高端獨飛了。

謝龍介接著指出，高端打不完的就送給15個友邦，如果接受了台灣的捐贈，那監察院怎麼查也沒，可是1個友邦都不接受。

謝龍介認為，拔草觀風向，這案是兩邊觀，不是只對賴清德示好，今天辦了，如果賴清得出線，那就重辦；如果不是賴出線，等於是幫陳建仁清除障礙，他安全了。聯亞辦到這邊，等於他們都安全了。如果賴清德出線，那就可以再往上爬，就能為賴清德清除障礙。