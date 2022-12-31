台南市六甲區一處蛋雞業者26日發現雞隻不明原因大量死亡，主動通報台南市動保處採樣檢驗，確診為H5N1亞型高病原性禽流感，這是台南市2022年第3起大型禽流感案件，前2場分別為麻豆區養雞場與官田區養鴨場，台南市動保處30日已派員將2萬2000隻蛋雞全數撲殺。

台南市六甲區一家蛋雞場業者日前發現雞隻異常大量死亡，主動通報經過家畜衛生試驗所檢驗，確診為高病原性禽流感，動保處已完成2萬多隻雞撲殺，阻絕疾病傳播。

台南市2022年全年共發生3件大型禽流感案，分別是3月時發生在麻豆區一處養雞場，12月發生在官田區養鴨場與26日主動通報的六甲區蛋雞場。麻豆區的雞場病毒屬H5N2，其餘皆為H5N1病毒。

台南市動保處表示，除了全面撲殺該蛋雞場內的雞之外，周邊半徑3公里內的52場養禽場皆採樣監測，3至5公里內的79間禽場皆由獸醫師臨床檢查，增強稽查化製車輛清消力度，並持續加強撲殺場周邊公共區域的消毒工作，並通知全市養禽場加強防範。

台南市動保處表示，全球禽流感疫情來勢洶洶，今年台灣確診高病原性禽流感案例計47場，來台過冬的候鳥也可能帶來病毒，加上氣溫寒冷溫差大，家禽降低抵抗力，台南市呼籲養禽業者加強防疫措施，避免發生傳染疫情。