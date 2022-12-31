2022年的最後1天，新竹市長高虹安參與金山社區發展協會、海濱社區發展協會歲末餐會活動，與社區長輩互動，同時至代天府參拜，祈求市政業務推展順利，她也宣布未來持續推動長輩政策，新設社區關懷照護據點之外，也持續發放安老津貼、重陽敬老金。

高虹安中午先到訪集福宮參加金山發展協會第8屆第1次會員大會，傍晚率市府團隊赴代天府參拜，祈求國泰民安、風調雨順，接著再至活動中心參與海濱社區歲末餐會。

高虹安指出，2022最後一天，特別安排走入社區，關心社區發展協會、照顧關懷據點，以及老人共餐、多元課程實施情形，其中海濱社區發展協會位在代天府旁，這裡一直是社區重要信仰中心，也共同肩負照顧關懷社區長輩。

高虹安說，金山社區發展協會、海濱社區發展協會分別在理事長廖菊英、理事長彭燕銘及總幹事王朱興帶領下，積極推展社區發展各項工作不餘遺力，也感謝海濱社區支持市府推動社區「愛享冰箱」政策，以減少食物浪費，並讓食材發揮最大價值。

她也說，海濱社區今年起開辦老人共餐，讓社區的長輩得到更多照顧與關懷，也讓長輩走出家門結交朋友，並透過共餐讓營養更健康均衡，明年起也將配合社會處關懷據點規畫多元課程、健康促進服務導入等服務。

高虹安也宣布，未來持續推動長輩政策，新設社區關懷照護據點之外，也持續發放安老津貼、重陽敬老金。