蕭秉治攜六位舞者參加跨年晚會。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯今年第一次跨年連趕桃園、台中、新竹3場跨年晚會，尤其桃園是帶band演出，演出方式跟台中、新竹不同，他為了這三場跨年別出心裁設計歌單，特別是在桃園場以〈女孩〉、〈為愛而愛〉、〈簽收我的心〉浪漫開場，並與蕭秉治合體〈戰神〉，並且率領國體大的武術隊一起演出，帥度爆表！鼓鼓表示：「想到有歌迷會跟著我跑三個地方，我就覺得我要給他們不一樣的內容，也希望各縣市的觀眾會喜歡。」

至於2023年新年願望，鼓鼓透露：「明年將發行新專輯，希望可以飛到更多地方宣傳，因為疫情關係，好多歌迷都很久沒見面了，希望我可以到他們的城市，唱歌給他們聽。」除此之外，他也希望大家保持身體健康，期待之後見面。

同樣演出邀約不斷的還有蕭秉治，他先登上五月天2023諾亞方舟十周年進化復刻限定版演唱會－明日舞台，接著再趕桃園跨年晚會，一開場就與6位舞者〈不按牌理出牌〉、〈感覺犯〉、〈射手〉嗨翻全場，接著演唱膾炙人口歌曲〈毒藥〉、〈我還是愛著你〉等歌曲，全場大合唱。

馬不停蹄地的他，還要再趕到宜蘭跨年晚會壓軸，休息不到幾小時，元旦還要參加「高流幸福式演唱會」，談及新年新希望，蕭秉治表示：「新的一年，最平凡也迫切的希望大家都身體健康心靈快樂，剛發行的新單曲〈外人〉很開心大家都喜歡，一直在音樂發燒榜上。」

蕭秉治也透露，5／6將在高雄流行音樂中心舉辦「Project X LIVE TOUR巡迴演唱會」，希望能帶著演唱會到各地見好久不見的歌迷，最重要的是，已經在籌備〈我還是愛著你〉破億流水席的慶功宴，請大家敬請期待。