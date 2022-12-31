隨著中國大陸彈道飛彈威脅持續增加，關島美軍基地也在射程之內，美國陸軍決定增加關島的反導防衛能力，目前該基地擁有一套薩德系統(THAAD，終端高空防禦系統)，未來還會增加愛國者飛彈與陸上神盾。

防衛新聞(Defense News)報導，美國國會通過了8000 萬美元的預算，用於關島的防衛，將納入愛國者3型防禦系統(PAC-3)，和海軍的陸上神盾，搭配中高空的標準6型飛彈(SM-6)，和高空域的標準3型飛彈(SM-3)，這2種飛彈也具備彈道飛彈攔截能力，差別在於攔截空層不同。

美國陸軍網對中距能力飛彈系統的介紹。(圖/army.mil)

但是，隨著對手的彈道飛彈持續演化，這意味著目前固定陣地型的防禦系統有可能遭到破壞，美國陸軍正在尋求一種更易部署的機動性反導防空系統，其中一個計畫是中距能力飛彈系統(Mid-Range Capability missile,簡稱MRC)，它由洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)承包製作，於2022年12月交付了第1套原型。

該系統就像車載版的MK41垂直發射器，可以發射SM-6防空飛彈與戰斧巡弋飛彈(BGM-109,Tomahawk )，將於 2023 年投入使用。