前民眾黨中評會主委、立委賴香伶前國會辦公室主任林恕暉曬出他和黨主席柯文哲對話的截圖。（黃婉婷攝）

前民眾黨中評會主委、立委賴香伶前國會辦公室主任林恕暉連日炮火四射，昨發表退黨聲明後，他自爆今天收到黨主席柯文哲傳來的Line訊息，只問一句話「職務捐處理了嗎？」，意思是中評會主委的募款額度20萬繳了沒，讓直呼「我照制度走、告知中評會決議，你只想要錢？無言」。

林恕暉晚間在臉書曬出他和柯文哲的Line對話框，稱2年來他傳了多次訊息給柯文哲，卻始終沒有得到回覆，甚至還被對方罵「狗」，結果人生第一次收到柯的訊息，卻只落下一句「職務捐處理了嗎？」柯文哲背後含義，就是在指今年中評會主委的募款額20萬是否有達標，有沒有進到黨的戶頭。

林恕暉感嘆，他照制度走，而柯文哲只想要錢，實在令人無言，「都退黨了，你覺得我會繳這20萬嗎？」由於今天正值跨年夜，也讓他直呼這是「年終驚嚇」。

事實上，林恕暉早就質疑過民眾黨要求中央委員、中評委必須繳納高額黨職分攤金的規定，認為黨支持者以20至40歲年輕人佔多數，多少人能負擔每年20萬元至100萬元募款額度；中評委中，不少人是自掏腰包，但已有人拒繳退黨，更遑論中評會職權早被架空。

此文一出，隨即有網友批評既然無法繳納為何參與中評委選舉，還有人嘲諷道「搞老半天您退黨是為了不繳職務捐？」林恕暉回應，他去年確實有捐20萬，而中央委會與中央評議委員會是平行單位、權力分立，今年柯文哲不顧體制，胡亂罵人、架空中評會，使民眾黨成為徹底的獨裁一人政黨，若大家有如此遭遇，還會捐嗎？