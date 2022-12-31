前民眾黨中評會主委、立委賴香伶前國會辦公室主任林恕暉連日炮火四射，昨發表退黨聲明後，他自爆今天收到黨主席柯文哲傳來的Line訊息，只問一句話「職務捐處理了嗎？」，意思是中評會主委的募款額度20萬繳了沒，讓直呼「我照制度走、告知中評會決議，你只想要錢？無言」。
林恕暉晚間在臉書曬出他和柯文哲的Line對話框，稱2年來他傳了多次訊息給柯文哲，卻始終沒有得到回覆，甚至還被對方罵「狗」，結果人生第一次收到柯的訊息，卻只落下一句「職務捐處理了嗎？」柯文哲背後含義，就是在指今年中評會主委的募款額20萬是否有達標，有沒有進到黨的戶頭。
林恕暉感嘆，他照制度走，而柯文哲只想要錢，實在令人無言，「都退黨了，你覺得我會繳這20萬嗎？」由於今天正值跨年夜，也讓他直呼這是「年終驚嚇」。
事實上，林恕暉早就質疑過民眾黨要求中央委員、中評委必須繳納高額黨職分攤金的規定，認為黨支持者以20至40歲年輕人佔多數，多少人能負擔每年20萬元至100萬元募款額度；中評委中，不少人是自掏腰包，但已有人拒繳退黨，更遑論中評會職權早被架空。
此文一出，隨即有網友批評既然無法繳納為何參與中評委選舉，還有人嘲諷道「搞老半天您退黨是為了不繳職務捐？」林恕暉回應，他去年確實有捐20萬，而中央委會與中央評議委員會是平行單位、權力分立，今年柯文哲不顧體制，胡亂罵人、架空中評會，使民眾黨成為徹底的獨裁一人政黨，若大家有如此遭遇，還會捐嗎？
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