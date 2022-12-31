疫苗公司高端爆發內線交易案，檢調29日約談相關人士18人，高端母公司基亞董事長張世忠在30日以30萬交保。媒體人黃揚明今（31）日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中指出，高端案會牽扯到前衛福部長陳時中、前副總統陳建仁的政治前途，但現在其實還有一個司法案件牽扯到行政院昌蘇貞昌，很有可能是民進黨為了閣揆大位已經在網內互打。

黃揚明指出，高端案後續將會涉及一些人的政治前途，如果選前不辦是影響到陳時中，陳時中與高端互動不用多說，雖然現在有消息稱他要接副閣揆，但競爭對手鄭文燦強而有力。他表示，陳時中之前九合一大選也沒選好，接副院長難度很高，「先回高雄裝潢房子，準備養老比較好。」

至於陳建仁，黃揚明認為，他跟高端是一路相輔相成，這兩個禮拜政壇的傳聞是蔡賴有默契，未來很可能是由陳建仁組閣，這時候查高端會不會讓人有聯想，是衝著陳建仁來的。

黃揚明爆料，最近有兩個司法案件值得注意，一個是衝著陳建仁，一個是衝著蘇貞昌，所以現在一股力量是蘇貞昌想留下來，所以可能去打陳建仁，一股力量是打蘇貞昌，我們樂見這兩股力量互相廝殺、血流成河。黃揚明強調，也許這兩個是獨立的司法案子，但現在司法很容易變成政治的工具，我們寧可信其有。

黃揚明認為，陳蘇兩股力量第一回合各傷五十，民眾看到現在只覺得民進黨什麼都要吃，給民眾觀感更差。因為他們都是之後閣揆的可能人選，因此不論是陳建仁上任，還是蘇貞昌留任，司法調查都不會是好事。他還提到，從九合一大選開始，高端已經成為民進黨的幽靈，但不會跟到明年，因為衛福部長薛瑞元已經切割了，試圖將高端留在2022年。