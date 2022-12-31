小宇今年獨家在屏東嗨唱陪粉絲跨年。（喜鵲娛樂提供）

艾薇今年連趕2場跨年演唱會。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅（Kevin）連續3年都在新竹陪粉絲跨年。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰今年跨年同時現身東方衛視、央視主頻以及CCTV3的跨年晚會，3個跨年舞台演出連換4套服裝，帶來〈海芋戀〉﹑〈阿飛的小蝴蝶〉等經典歌曲。問及今年是否有機會辦演唱會，他語帶玄機地說：「好像可以喔。」也透露不斷在著手寫新歌：「新作品是不會停下來的。」新的一年蕭敬騰希望一切平安順心就是最大的幸福。

近期推出新專輯的小宇，今晚跨年在屏東開唱，「今年跟屏東很有緣份，從夏天唱到冬天，現場觀眾反應都很熱情，在台上一點都不覺得冷了。」小宇一連演〈無視生非〉、〈過渡期〉，期許大家新的一年越來越好。明年也是他出道15週年希望能夠舉辦演唱會，回應歌迷的敲碗。問及新年願望，除了一直以來的平安健康，也希望很快有新歌跟大家見面分享。

跨年連趕台南、屏東2場的艾薇，也將帶來招牌歌曲〈失重前幸福〉、〈溫室狂花〉、〈烏雲日記〉等要讓歌迷們大飽耳福。正在籌備新專輯的艾薇也提到，「新的一年，全新的開始，就如同我的專輯，讓你們看到不同面向的我，請大家拭目以待。」

廖柏雅（Kevin）連續3年都在新竹陪粉絲跨年，Kevin表示不少親友都住在新竹，每次來新竹就等同回家一樣自在。這次擔任跨年的開場演唱坦言既期待又緊張，以快節奏的曲目〈Love in Taipei〉跟觀眾打招呼，把浪漫的氛圍帶給所有現場粉絲。