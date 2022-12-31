屏東跨年夜眾星雲集，全場超嗨迎新年。(屏縣府提供)

屏東跨年夜眾星雲集，全場超嗨迎新年。(屏縣府提供)

2023屏東跨年晚會「歌舞昇屏 High歌之夜」今晚7點在屏東縣立體育館前草地登場，包括藝人YELLOW黃宣、高爾宣、陳勢安、艾薇、壞特?te、原子少年金星VERA、朱海君、張語噥、柏霖等多位歌手輪番獻唱，屏東縣長周春米將在接近倒數時刻來到現場，與全場民眾一起歡慶跨年夜，迎接2023年到來。

晚會由蔡昌憲和陳明珠、Hit Fm DJ FIFI共同主持，舞台前方下午就已擠滿粉絲，主持人蔡昌憲暖場演唱台語專輯單曲《有閒、玲瑯踅》，讓大家一同沉浸在音樂的幸福情緒中，人氣男團原子少年金星帶來全新演繹的總決賽歌曲《Ｈot Like Sun》，又帥又辣風格獨樹一格，讓台下粉絲超嗨，尖叫不斷。

緊接著，情歌天王陳勢安獻唱多首KTV竄紅歌曲《天后》、《勢在必行》，現場合唱聲不斷氣氛超嗨，跨年倒數前將由創作鬼才YELLOW黃宣帶來多首創作歌曲。

晚會將由周春米率領縣府團隊，共同在台上與所有縣民一起倒數計時，齊心為新的一年許下新希望，「邁向希望城市，屏東持續向前」並祝福大家新年快樂。

壓軸演出由超人氣饒舌歌手高爾宣陪大家迎接最嗨的2023年，期許所有人在新的一年一切順心。