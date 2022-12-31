跨年連假混亂的一夜！1名外省掛大哥的妻子因拜託樓上的韓國人開趴小聲，遭對方打巴掌，10多名小弟深夜火速聚集，在社區要外國人給交待，北投警方及時到場阻止事態擴大，雙方對峙的場面一直到清晨才結束。
據指出，外省掛的李姓大哥住在北投某社區，31日凌晨李妻發現住樓上的外國人徹夜開趴，深夜讓人不得安寧，李妻因有疾病需要安靜休養，但外國人吵得實在受不了，只好抱病上樓，希望眾人小聲。
其中1名韓國籍女子疑似喝多了，認為跨年狂歡沒什麼大不了，反怪李妻多事，雙方一言不和，該名韓女竟順手搧了李妻一巴掌。
李姓大哥獲知妻子被打暴怒不已，10多名小弟火速動員，連夜趕往大哥社區樓下聚集，喊著要外國人出來「講清楚」，大樓保全見狀嚇得連忙報警，北投警方獲報後出動快打數10人到場，在警方維持下所幸衝突未再擴大。
李姓大哥認為妻子被打，他要提傷害告訴，認為警方應該依現行犯逮捕，把打人的外國人帶走，但韓國女卻向台灣警察表示，一堆人圍在社區樓下喊叫，她們覺得好害怕，也要警察快把不速之客趕走，雙方在現場僵持，各說各話要警方妥善解決。
對峙場面一直持續到31日清晨5時，最後李陪同妻子驗傷，再前往警局提告，北投警方也將滋事的外國人帶至派出所訊問，這才結束漫長的一夜。
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