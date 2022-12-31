【LIVE直播】澳洲跨年720秒煙火秀 點亮雪梨夜空迎接2023

澳洲2023跨年煙火秀將在台北時間晚上9點登場，隨著疫情趨緩，澳洲這次跨年盛宴將以無疫情限制迎接新年的到來，預估有超過百萬名民眾及旅客在雪梨港共襄盛舉，《中時新聞網》將全程直播，帶您一睹雪梨歌劇院長達12分鐘、720秒的璀璨煙火秀。