澳洲720秒跨年煙火秀 點亮雪梨夜空迎接2023年 20:552022/12/31 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為澳洲稍早的雪梨小型家庭煙火秀。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】澳洲跨年720秒煙火秀 點亮雪梨夜空迎接2023 訂閱影音： 中時新聞網 澳洲2023跨年煙火秀將在台北時間晚上9點登場，隨著疫情趨緩，澳洲這次跨年盛宴將以無疫情限制迎接新年的到來，預估有超過百萬名民眾及旅客在雪梨港共襄盛舉，《中時新聞網》將全程直播，帶您一睹雪梨歌劇院長達12分鐘、720秒的璀璨煙火秀。 全台最萌南投燈會 卡娜赫拉粉紅兔兔聯名商品曝光 亞灣跨年花火秀 高市預告有3D特效 全球最早迎接2023 紐西蘭天空塔絕美煙火照亮夜空 #澳洲 #煙火秀 #雪梨 #2023年 #新年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市跨年趴今晚嗨登場 民眾穿雨衣、鋪塑膠墊卡位看煙火 18:422022/12/31 生活 公視數位轉型打造「公視＋」 2023主辦世界公視年會 14:202022/12/31 娛樂 太麻里市集煙火秀 親子嗨玩一整夜 04:102022/12/31 生活新聞 告五人新年放飛自我 寵粉宣布好消息 15:322022/12/31 娛樂 跨年搶拍全台10大煙火最佳方位曝！閃過煙霧地雷區 15:272022/12/31 生活 淡水煙火秀 水陸空開趴瘋跨年 04:102022/12/31 生活新聞 三星Odyssey Neo G7 43吋平面UHD電競螢幕 新年優惠再抽電競椅 09:162022/12/31 科技 《產業》揮別2022跨年迎曙光 觀光局盤點各地活動 11:172022/12/31 財經 台股量縮 新年追價停看聽 04:102022/12/31 財經要聞 總統府周遭預備元旦升旗 警實施3階段全面交管 12:282022/12/31 生活 告別2022！跨年晚會懶人包 各地卡司、活動時間一次看 09:002022/12/31 生活 淡江大橋跨河煙火今晚登場 侯友宜籲搭乘大眾運輸前往 10:552022/12/31 生活 備戰春節治安工作 林口警昨擴檢清樓全力打詐 11:432022/12/31 寶島 中俄兩國元首互致新年賀電 願密切交往務實合作 17:002022/12/31 兩岸 「海峽兩岸一家親」 習近平2023新年賀詞：衷心希望兩岸同胞相向而行 19:542022/12/31 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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