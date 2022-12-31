總統蔡英文宣布義務役恢復1年期，從2024年1月1日起施行，並將強化訓練內容。而國防部在29日時表示，未來入營的義務役將調增課程與提升訓練強度，也會依照役男的專長，做任務調節，實現「專長專用」、發揮作戰效果，同時未來義務役士兵也會在新式武器上在訓練上提升，武器彈藥數配發上大幅成長，全役期不低於800發。對此，前立委郭正亮30日就猛轟「在那邊鬼吹牛」，引發討論。

郭正亮30日在網路節目《新聞大白話》中表示，「紅隼火箭彈蔡英文示範還拿錯欸，手持的砲彈武器這麼容易學喔？我們買的手持武器，包含紅隼火箭彈、刺針等等，請問有多少副？」郭正亮坦言，「義務役入營就至少四萬人，要輪到民國幾年啊？哪來輪的到教召？怎麼可能，這個就是天馬行空」。

郭正亮強調，「國防部保證新來義務役的大專兵，每個人都學得到新式武器，這講給誰聽啊？那請國防部的長官表示，有多少武器可以大家來輪？訓練彈要不要發射？訓練彈有幾枚？」郭正亮直言，「如果沒有發射過訓練彈，還叫學習嗎？所以就在那邊鬼吹牛」。

郭正亮更接著說，義務役從2024年開始，至少也要2026年才像個樣子。郭正亮最後也保證，「最後學到的還是步兵打靶，保證一年可以打800發，但現在的戰爭是步兵決定的嗎？面對解放軍登入之後所使用的武器，訓練一年兵，主要的專長叫打靶800發？這樣要怎麼作戰？」