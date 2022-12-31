AKIRA用中文直呼：「當爸爸很開心，不會累！」（年代MUCH提供）

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」31日晚間7點於桃園高鐵站前廣場登場，多組實力派歌手輪番嗨唱，開場由「國民姊夫」AKIRA攜「放浪兄弟」隊友SHOKICHI為活動揭開序幕，只見AKIRA背著電吉他賣力演奏，SHOKICHI熱力開唱，2人一襲黑色西裝帥翻全場，一連帶來〈Underdog〉、經典日劇《長假》主題曲〈LA LA LA love song〉、〈YELLOW HAPPINESS〉共3首歌曲，為桃園跨年晚會打響第一炮。

一開場SHOKICHI就以中文向台下打招呼，大喊「新年快樂，大家好」，AKIRA也用中文說：「很高興能來到桃園，讓我們一起嗨！」AKIRA上周才剛擔任「五月天」演唱會嘉賓，讓主持人黃子佼笑虧「太愛桃園」，好像從五月天演唱會開始一路住到今天。而2人同為新手爸爸，被問到育兒心得，AKIRA再度用中文說：「當爸爸很開心，不會累！」讓黃子佼驚訝喊：「怎麼這句中文說得特別好！」他也不忘搞笑拱目前仍單身的SHOKICHI，「也娶一個台灣女孩回家」。

另外，AKIRA和SHOKICHI稍早彩排表示，台灣天氣沒有很冷，但2人都帶著一顆炙熱的心，也不會冷，AKIRA還透露，日本跨年很少在室外，也很少開放觀眾看彩排，所以看到台下粉絲看彩排真的很開心，家人則是會守在家跨年演出直播。2人也馬不停蹄地趕往台南跨年晚會擔任壓軸演唱嘉賓，是第一組為跨年活動而南北趕場的日本藝人。

「PINK FUN」 8位女孩不畏寒冷穿上迷你裙，露出修長美腿。（年代MUCH提供）

而人氣男團「Ozone」也與「PINK FUN」在桃園舞台上將為粉絲獻上特別版演出，合體演唱〈Bad bad love＋可以呀〉組曲，他們為了今天的表演親自參與舞蹈改編，在百忙的行程中，擠出空檔排練新版本。在後台他們也不忘化身小粉絲，與開心和AKIRA、SHOKICHI合照。

Ozone首度唱跨年就要趕場桃園與高雄，直呼：「既緊張又期待！」（年代MUCH提供）

「Ozone」首度唱跨年就要趕場桃園與高雄，讓他們直呼：「真的是既緊張又期待！」而以往都在電視機前看其他歌手表演，今年有了唱跨年的機會，子翔說：「又完成了一項圓夢清單！」文廷則開心表示：「這是我們的第一次，達成了新里程碑！」「PINK FUN」 8位女孩不畏寒冷穿上迷你裙，露出修長美腿，也首次體驗趕場行程，桃園場演出完後直奔雲林，讓她們直說「很興奮、很新奇」，聖恩和珮含更表示：「一次照顧到北部和中部的粉絲，太棒了！」