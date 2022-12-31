32歲馬來西亞女星楊塔莎（Tash Yong），近日受訪時驚爆自己遭人「下降頭」，而且時間長達20年，曾口吐刀片、生鏽鐵釘等，甚至下體出血6個多月，讓她苦不堪言，至今都還需要接受宗教師的治療。

據《中國報》報導，楊塔莎透露她從學生時代開始就被「下降頭」，身邊的朋友都知道，而她會不時從嘴裡吐出頭髮、刀片、別針、生鏽的鐵釘和石頭，而2007年是她症狀最嚴重的一年，她的下體出血長達半年多，導致她受盡壓力，只能離家出走投靠住在馬六甲的繼母。

而繼母為了照顧她並帶她去治療，卻也受到牽連生病，行為變得怪異，甚至全家人也都被波及。即使她進了演藝圈，巫術仍舊困擾著她的生活和事業，「別人就會覺得我很難相處，做什麼別人都看不順眼」，連帶她投資的零食副業也受到影響。

不過雖然遭巫術纏身，但楊塔莎並不氣餒，她也知道下降頭的人是誰，「不是外人，但也有10%的機率不是他」，因為她曾問過6名巫師，他們都說是同一個人對她下降頭，但施法後也無可奈何。但她沒想過報復回去，而是希望透過治療痊癒，並抱持堅強、樂觀的心態生活。