國際搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）從15歲出道至今，人氣高居不下，更擁有多首經典歌曲，她還曾掀起全球年輕人爭相模仿她的龐克風裝扮，但2013年突然消失歌壇，2015年才證實患萊姆病，不得不淡出養病。艾薇兒近年回歸幕前，歌唱實力依舊，今（31日）晚更驚喜攜2首歌預告登大陸跨年舞台，讓粉絲超期待。

艾薇兒今日晚間無預警在微博發文，預告將登上大陸bilibili最美的夜跨年晚會，還分享準備帶來2大經典歌曲〈Girlfriend〉和〈Complicated〉；她自己也透露這是時隔十年再登跨晚，自己相當期待，也希望大家能夠喜歡。

艾薇兒隔10年再度登大陸跨年晚會。（圖／摘自艾薇兒微博）

粉絲們得知艾薇兒登跨年晚會消息都很震驚，「天啊，我一輩子的女神居然能再唱跨晚，好感動」、「要搖滾起來了！Rock ‘n’ roll！」、「我的青春回來了」；儘管有眼尖網友注意到艾薇兒是在美國發文，跨年晚會表演應該是預錄，但還是很感動能在2022年最後一天看到她的演出。

其實在艾薇兒因病淡出演藝圈後，許多人都期待她重返歌壇，近年她回歸後，歌喉還是當年那樣撩動人心外，穿著打扮尺度更越來越辣，展現不同以往的新面貌。