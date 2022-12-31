113年後義務役役期由4個月改為1年，引發「男女皆兵」的討論。對此，民進黨立委范雲則提出要修改《兵役法》，女性也要當兵，她會很樂意去當兵。媒體人黃揚明認為，「范雲若提修法女性也要當兵，將是一場災難」。

黃揚明今（31）日在中天政論節目《週末大爆卦》節目中表示，范雲講的一副她想要當兵。他反問，范雲是剛當立委嗎？她是不是應該從2020年2月1日進立法院沒多久，就要提案《兵役法》，讓中華民國國民年滿18歲，都有服兵役的義務，范雲沒去做修法，但如今大家在討論教召時，她卻出來蹭題目。

黃揚明指出，國防部稱明年要試辦女性教召，他認為，先搞清楚教召的定義，教召並不是徵兵，不是你想來就報名，教召是針對已經服役的，像志願役就有女性士兵，也有女性軍官、女性士官。軍校本來就有招女性，用這個邏輯把兩個混在一起談，是笑掉大牙，更證明范雲根本對國防相關議題一竅不通。

黃揚明認為，若用國防的邏輯，全民皆兵是好的方向。但確實女性在生理構造上面，絕對跟一般男性在部隊裡面生存有所不同，像90年代就曾辦過女性上成功嶺，新聞效果很好，但實際運用的機會很低。

黃揚明點出，當范雲侷限在《兵役法》的修法時，格局就太低了。幸好范雲還沒提修法，若范雲提出修法，將是一場災難，更何況民進黨已經過半，要提案或修法通過還不容易嗎？不過，民進黨也先問問看，現在的女性真的願意上戰場嗎？這是不可能的，他也不相信。