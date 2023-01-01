前NBA球星林書豪宣布離開CBA，外傳台灣將是他下一個落腳處，今天林書緯被問到這個問題時，他承認，若兄弟能夠聯手或在同個聯盟當然會期待，但也說：「還不是時候。」

本季效力CBA中國男子籃球職業聯賽廣州龍獅的林書豪，日前在社群媒體上宣布，經過考慮後他決定離開CBA，也透露將返美休息，消息一出引發球迷熱議，因日前曾有消息林書豪若離開CBA，下一站很有可P. LEAGUE+聯盟的高雄17直播鋼鐵人。

林書豪的弟弟林書緯目前效力PLG新北國王，今天在主場以100比86擊敗鋼鐵人，比賽結束後話題焦點也圍繞在林書豪相關議題，不過對此林書緯不願多提，僅透露他當然會期待兄弟聯手或在同個聯盟效力，不過也強調，「他（林書豪）現在回家（美國）休息，不會這麼早（宣布）。」

而被問到是否有跟哥哥交流或討論，林書緯大方承認：「有，不過我不會告訴你們。」

林書緯國王的隊友、洋將牧倫斯（Byron Mullens）則跳出來解危，他強調，他知道林書豪是名優秀的球員，不過這是國王的賽後記者會，希望問題以球隊相關為主，另一方面也尊重林書緯。

而同是傳聞主角之一的鋼鐵人，代理總教練洪啟超被問到若林書豪加盟，是否可提振球隊低迷戰績，對此他表示，若林書豪真的加入，希望能帶給年輕球員更多幫助，也帶來更多場上經驗，甚至幫助他們在戰術與訓練上有更多想法。（編輯：郭諭儒）1111231