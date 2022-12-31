竹縣跨年晚會，周興哲演唱招牌歌曲，他高呼「我的粉絲在哪裡？」掀起全場一陣歡呼聲。（羅浚濱攝）

新竹縣跨年晚會縣府廣場湧進上萬人潮。（羅浚濱攝）

「竹縣領航，讓愛飛揚」新竹縣2023公益慈善跨年晚會今晚登場，因摸彩最大獎是2部轎車，民眾在下午3點就大排長龍兌換摸彩券，縣府前廣場湧進上萬人潮，年輕人最喜歡的周興哲和Bii畢書盡登台時，引起全場歡呼尖叫，畢書盡並下台和粉絲握手互動，更是嗨翻全場。

竹縣跨年晚會由客家一哥「小鐘」搭檔知名藝人Albee范乙霏、人氣YouTuber那那大師及鏝鏝等人擔綱主持，小鐘帶來獨特的冷笑話將現場氣氛炒熱。

2022新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎獲獎歌手劉玉芳、黃岳捷、何芸娜演唱揭開序幕，廖柏雅、黑旋風、G.O.F、迷霧森林及張涵雅的熱歌勁舞，帶來聽覺、視覺的感官饗宴。

緊接著超強卡司輪番開唱，Bii畢書盡帶來《Light up the future》、《Action go》、《Love now》與《Love more》歌曲，他並下台和第一排的粉絲握手和拍照，讓全場他的粉絲尖叫「過來！過來！」

周興哲登台時演唱招牌歌曲《怎麼了》及《想知道你在想什麼》，還有《我很快樂》、《最後一堂課》，他高呼「我的粉絲在哪裡？」更掀起全場一陣歡呼聲！