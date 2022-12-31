企排18年的在2022年最後一場例行賽由女子組新北中纖出戰戰暫居后座台北鯨華，本場比賽鯨華全員發揮，Bia、林書荷、甘可慧以及「小黑」吳芳妤皆有貢獻，反觀中纖僅有Zsanett與黃蔓亞兩人偶有佳作，終場鯨華就以25比22、21、16直落三搶下9連勝，繼續獨占女子組后座。

首局雙方你來我往，鯨華 Bia 與林書荷在開局幫助球隊取得領先，但中纖不同意，Zsanett在四號位的攻擊幫助中纖追平戰局，兩隊一路糾纏到後段，中纖黃蔓亞與邱雅慧的連線一度取得兩分領先，鯨華也喊出本場比賽第一次暫停。暫停回來，鯨華靠著Gabi的攔網成功追平戰局，加上Bia的連續攻擊得手，鯨華順利拿下首局。

進入第二局，鯨華漸入佳境，改變攻擊節奏讓新北中纖措手不及，開局取得三分領先，中纖立刻喊出暫停。暫停回來，中纖Zsanett在四號位的連續攻擊得手將差距縮小至1分，但鯨華甘可慧與吳芳妤再次替球隊穩固領先優勢，但中纖發揮韌性靠著黃蔓亞與Zsanett將比數扳平，雙方進入拉鋸戰，隨後鯨華靠著吳芳妤攻擊得手，將差距擴大到3分，鯨華隨後搶下局數2比0領先。

第三局中纖有輸不得的壓力，鯨華甘可慧連續在前排的攻擊幫助球隊取得3分領先，中纖立刻喊出暫停，暫停回來，中纖加強防守，靠著黃蔓亞的攻擊以及劉美菁的防守，雙方再次戰成平手，戰局呈現膠著。此時鯨華甘可慧與陳莉鈞再次挺身而出，攻擊得手幫助球隊要回領先，加上Gabi在前排的防守有效抵擋中纖的攻勢，鯨華靠著這股氣勢拿下比賽勝利。