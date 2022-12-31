美股30日封關以收跌為2022年劃下句點，總結三大指數年線全黑，寫下2008年金融海嘯以來最慘表現。展望2023年，通膨、經濟衰退、企業獲利、美元等因素，仍是左右美股的關鍵。

通膨及聯準會（Fed）壓制通膨的激進程度，仍是牽動2023美股的關鍵因素。但投資人也須緊盯升息的後遺症，包括貨幣緊縮政策對經濟的影響、股票的投資魅力不如其他資產。

進入2023年後，美股投資人最想問的不外乎是，經濟究竟會不會衰退？倘若經濟自2023年開始衰退，美股恐再見跌勢，歷史數據顯示，在陷入衰退前熊市都不會觸底。

投資人也擔心，企業獲利預估尚未完全將潛在的衰退風險考量在內。Refinitiv IBES訪調分析師普遍預估，標普500成分股2023年獲利平均成長4.4％，但根據Ned Davis Research，經濟衰退期間企業獲利平均年跌24％。

受升息帶動，美元2022年兌其他貨幣勁升，但跨國企業將海外獲利匯回母國因此蒙受匯損。美元近來回軟的走勢是否持續，部分取決於Fed政策立場相較全球其他央行會有多鷹。

帳面價值或本益比被低估的價值股，在過去一年的表現優於科技股及其他成長股。但由於債券殖利率走揚、科技股和成長股承受獲利成長壓力，金融、能源、防禦型股為代表的價值股，2023能否續強被打上問號。

美股上周五封關日未延續周四彈勢，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數全倒，各跌0.22％、0.25％及0.11％。

總結三大指數皆是自2018年以來，首見年線以跌勢收場。標指年跌19.4％，市值蒸發約8兆美元；那指年跌33.1％；道指年跌8.9％。

三大指數均寫下2008年金融海嘯以來最大年跌幅，歸咎於投資人對Fed鷹式升息的隱憂，推高美債殖利率，成長股股價被打趴。特斯拉、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、輝達等，是標普500成長股指數中主要受災戶，2022年跌幅介於28％和66％。