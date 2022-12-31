進去一下下？有男子在新北市土城區中央路一段上，拍下1間店面招牌，其招牌分成6小塊，招牌用英文字與符號組成，分別有刀叉、咖啡杯、一男一女、向左下彎符號，與英文字P，讓男子摸不著頭緒「老闆賣什麼」；對此，網友一見竟歪樓「停好車，吃個飯，喝咖啡，聽音樂，一男一女，進去一下下」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中是位於新北市土城區中央路一段上，1間店面的招牌，其招牌分成6塊，由上而下分別是英文字P、刀叉符號、咖啡杯符號、音符符號、一男一女中間一條線隔開符號，最後是一個向下彎向左的符號；這小6塊招牌也讓原PO疑惑，在貼文寫下「所以老闆是要賣什麼呢」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「PIANO鋼琴吧」、「停好車，吃個飯，喝咖啡，聽音樂，一男一女，進去一下」、「情人雅座音樂餐廳」、「高速公路休息站的概念」、「停車、吃飯、喝咖啡、聽音樂、上廁所、這邊請。很清楚啊」、「甜點與咖啡，可以停車廁所裡面有」。

另外也有網友解答「以前是一個卡拉ok附帶簡餐餐廳，後來好像換了老闆也換了經營，所以招牌才變成那樣」、「土城中央路一段，那間是卡拉ok餐飲店」，並表示「偶爾有開，只是店家會拉窗簾蓋住大門玻璃，從外面看會不知道裡面在做啥，但從縫隙看會看到裡面有年紀比較大的人在唱歌」。