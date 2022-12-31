彰化縣竹塘鄉1蛋雞場（2萬1189隻）、芳苑鄉1土番鴨場（4677隻）、雲林縣崙背鄉1皇金雞場（1萬9607隻）、嘉義縣新港鄉1黑羽土雞場（1萬3472隻）及臺南市六甲區1蛋雞場（2萬2001隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），另彰化縣大城鄉1土番鴨場（4325隻）及竹塘鄉1蛋雞場（1萬2697隻）確診H5N2亞型（b分支）HPAI，合計7場，已完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計47例（陸禽31場、鴨12場、鵝4場）。

防檢局也指出，今、明兩天東北季風影響及南方雲系北移，各地日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，且國內禽流感疫情升溫，請養禽業者務必加強防範，並自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過徹底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低病毒入侵及散播風險。