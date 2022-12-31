叫外送買煎餃，打開餐盒看到這個畫面你能接受嗎？一名網友表示，日前叫外送時，老闆因為不小心把煎餃煎得太焦，特地在餐盒上寫了「請見諒」，還付上百元紙鈔要請他免費吃煎餃，不過餐盒打開後，他卻覺得煎餃正是自己喜歡的酥脆口感，直說：「店家太有良心」。貼文一出，不少網友看了照片也認是佛心店家，還說要去現場用新台幣支持。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文並分享兩張照片，原來他從外送平台訂了10顆煎餃，但老闆似乎沒有控制好火侯，導致煎餃底部的酥脆薄皮有多處焦黑，老闆在餐盒上用奇異筆寫上：「煎比較黑，直接招待你，還請見諒」，並用由任袋裝了百元紙鈔退給原PO。

老闆在餐盒上寫著「請見諒」，還付上百元紙鈔要請原PO吃煎餃。（圖／黃姓網友提供授權）

「這種店家太有良心了！」原PO表示，雖然煎餃略微燒焦，但自己正好喜歡脆一點的口感，將親自到店家歸還現金，否則老闆還得和外送平台分潤，恐怕會做賠本生意。

照片曝光後，網友紛紛回應，「方便問哪一間嗎，我要去支持一下」、「善店善人，支持用新台幣下架」、「在嘉義太遠啦，不然我就用新台幣去教訓它」、「就是喜歡吃黑的啊」、「店家誠意度真的大到令人忍不住讚嘆」，不過也有部分網友不買單，留言開酸：「黑掉的是真的不能吃，黃的還可以」、「沒這麼偉大吧，就煎壞了」。

▍本圖文經黃姓網友授權，轉自FB社團《外送員的奇聞怪事》