習近平書架上的照片更新了！三代領導人合影傳承意味濃。（大陸央視）

習近平書架上的照片更新了！圖為1999年9月30日江澤民、朱鎔基、習仲勛在慶祝中共建政50周年招待會上，江澤民（右二）、朱鎔基（右一）向習仲勛（右三）敬酒的照片。 （大陸央視）

大陸央視新聞12月31日報導，新年前夕，中國大陸國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表了2023年新年賀詞。今年，習近平主席辦公室的書架上有了新變化，其中27張照片尤為引人注目，很多是首次出現。

其中，「主席書架上的照片」今年最特別的是兩張合照，一張是夾在《毛澤東選集》叢書、《鄧小平文集》、《江澤民文選》之間的習近平與江澤民、胡錦濤三人合影；另一張是在《江澤民文選》叢書與《十九大以來重要文件選編》之間的1999年9月30日江澤民、朱鎔基、習仲勛在慶祝中共建政50周年招待會上，江澤民向習仲勛敬酒的照片。

不僅是照片，習近平也在2023年新年賀詞緬懷江澤民，他說：「2022年，江澤民同志離開了我們。我們深切緬懷他的豐功偉績和崇高風範，珍惜他留下的寶貴精神財富。我們要繼承他的遺志，把新時代中國特色社會主義事業不斷推向前進。」「歷史長河波瀾壯闊，一代又一代人接續奮鬥創造了今天的中國。」

外界咸信，自鄧小平以降，有隔代指定接班人的不成文默契，中共第四代領導人胡錦濤是鄧小平給第三代領導人江澤民指定的接班人，第五代領導人習近平是江澤民給胡錦濤指定的接班人。因此，江澤民對習近平有隔代指定出任國家領導人的「知遇之恩」。