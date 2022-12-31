頂寮里辦公處31日發放愛心物資，議長張清照親自前往幫忙。（陳淑娥攝）

頂寮里辦公處31日發放愛心物資，議長張清照親自前往幫忙。（陳淑娥攝）

頂寮里辦公處31日發放愛心物資。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區頂寮里辦公處31日舉辦「寒冬送暖關懷低收入戶」發放物資愛心活動，許多清寒弱勢民眾前往領取，包括白米、沙拉油、泡麵、奶粉等大批物資，共65戶清寒中低收入戶受惠。

頂寮里長鐘金水連續服務年資長達23年，他長期募集物資關懷里內低收入戶，包括議長張清照、立法院副院長蔡其昌、梧棲區長溫國宏及民間企業和善心人士贊助禮盒、白米、沙拉油、泡麵、奶粉等大批物資。

張清照表示，鐘里長時常舉辦扶貧活動，他很支持並敬佩這種善舉，所以不僅每年掏腰包贊助物資，也特別排開行程，來幫忙清點、搬運物資；尤其很多中低收入戶都是長輩們，行動不便，我幫忙將物資搬上車，聽到老人家不斷道謝，寒冬中也覺得很溫暖。他感謝很多企業能拋磚引玉，善盡社會責任，希望有更多愛心團體加入，讓社會上需要關心的人得到更多的關懷。

鐘金水感謝愛心人士的捐助，共同成就這樁美事，連續十多年照顧弱勢家庭，讓頂寮里充滿溫暖。地方人士也感謝鐘里長熱心公益，每年辦有意義的活動，關懷弱勢，造福鄉里的精神令人敬佩。