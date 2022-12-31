民進黨立委高嘉瑜近期針對政院砲火不斷，除了稱內政部代理部長花敬群不適任，還要求內閣改組「團進團出」，但在2022年即將結束的這一（31日）天，她還是不忘在臉書放出美圖、分享新年賀卡4連拍，且短短3個小時就有6000個網友前來按讚。

高嘉瑜2023新年4連拍。（圖／高嘉瑜臉書）

由於國民黨台北市議員徐巧芯稍早也放出自己跟高嘉瑜以及民眾黨議員林珍羽三位政壇美女一同上節目的照片，裡面還有國民黨立委洪孟楷、議員李明賢。有網友就把該照片貼到高嘉瑜這邊，並問她，「怎麼只有一個綠色的人，莫非高嘉瑜，跑錯場子了嗎？」高也幽默的回覆，「1個打4個」。

台北市議員徐巧芯貼出跟高嘉瑜、台北市議員林珍羽合照。（圖／取自徐巧芯臉書）

另外不少網友看到高嘉瑜的新年賀卡，也紛紛表示，「委員2023新的一年平安健康快樂」、「祝您新年快樂～^_^便利超商可以買到這四張賀卡嗎？」、「每一張照片都好美」、「仔細看，這個委員太可愛了，求認識」、「怎麼沒有翻白眼的相片！？」、「有桌曆版本嗎？」、「可以要一本委員的桌曆嗎?」

除此之外，高嘉瑜也貼出她的跨年大餐，看得出來相當豐盛，有網友問她「也是在家吃嗎？」高還自嘲回應「老人都是在家跨年的啊」。