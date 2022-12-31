「2023台灣燈會」將於明年2月1日舉辦，北市教育局負責籌辦全國花燈競賽，其中競賽燈區位於新仁愛路及市政府周邊人行道，將自明年1月9日起施工，教育局表示，新仁愛路將於明年1月9日到2月23日封閉，逸仙路往南1車道調撥往北行駛。

台灣燈會2023年重返台北，將於明年2月1日至19日舉辦，此次共有4大展區、1座主燈、6座副燈，將展出300件以上作品及串連12個行政燈區，而教育局今年負責籌辦全國花燈競賽。

教育局表示，其中競賽燈區位於新仁愛路及市政府周邊人行道，將自明年1月9日起進場施工，明年1月9日到2月23日，新仁愛路封閉，逸仙路往南1車道調撥往北行駛。

教育局表示，明年1月9日到2月23日YouBike「台北市政府」、「市府松壽路口」站也暫停營運，請利用鄰近的市府、松高路口及松智、松壽路口站借還車輛。此外，270、311、651、939、967及仁愛幹線公車，取消停靠市府路的市政府站，請改至仁愛路「國父紀念館」站搭乘。