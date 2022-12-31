日本女團FRUIT ZIPPER演唱洗腦神曲，現場歌迷嗨翻天。(曹婷婷攝)

日本女團FRUIT ZIPPER演唱洗腦神曲，現場歌迷嗨翻天。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

「2023台南好Young跨年演唱會」晚間熱鬧登場，18組藝人輪番登場，炒熱現場氣氛，截至10點已湧入逾10萬人潮到場同歡，日本女團FRUIT ZIPPER近10點登場一連獻唱多首曲子，現場歌迷尖叫聲四起，掀起一波高潮。

台南跨年晚會開場由麋先生一連帶來4首歌曲，緊接著艾薇、魏如萱、HowZ、Crispy脆樂團、大支、孫盛希、造夢者樂團輪番獻唱，台下歌迷聽得如癡如醉。

日本女團FRUIT ZIPPER登台時載歌載舞，一連演唱多首洗腦神曲，整齊又可愛的舞蹈動作加上舞台飄來一波波泡泡，相當夢幻、可愛，現場歌迷尖叫聲此起彼落，歌迷也跟著旋律舞動身軀，團員也以中文高喊「我愛台南」，讓歌迷直呼「卡哇伊」。

台南市長黃偉哲期許新年台南更好，市民旺兔順利。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲晚間9點40分抵達晚會現場受訪時表示，南台灣今天天氣很好，預估今晚將吸引15萬人來台南跨年，他說，今天全台各縣市都有跨年演唱會，台南卡司堅強也因此受到粉絲青睞，他歡迎大家來台南跨完年之後，明天也能在台南到處走走，感受台南美好。

黃偉哲也說，虎去兔來，新年新希望，希望市民朋友旺兔順利，大家都能開開心心、過得更好，身體健康平安，台南也能更好。