南韓人氣女團TWICE今(31日)晚第4度站上日本NHK《紅白歌合戰》的舞台，獻唱日文歌曲《celebrate》，勁歌熱舞炒熱現場氣氛，而9人穿上性感黑色、亮片裝，好身材一覽無遺。

TWICE睽違3年再次站上日本紅白的舞台，和粉絲一起迎接跨年，而這次9名成員不走可愛路線，改走性感小女人風格，展現曼妙好身材，不僅隊長志效豐滿上圍隨著舞動，視覺上看起來超震撼，子瑜這次也美出新高度，穿上銀色亮片短裙，轉大人展現火辣身材，讓網友看了都暴動。

除了TWICE之外，南韓新人女團LE SSERAFIM的2名日本成員宮脇咲良及中村一葉，也帶來日文版的出道曲《FEARLESS》，而IVE也帶來《ELEVEN》日文版，首次登上紅白舞台，吸引網友目光。

而這次《紅白歌合戰》有42組藝人輪番表演，工藤靜香時隔24年回歸，女兒木村心美同台演出，由她演唱經典歌曲「嵐的素顏（嵐の素顏）」、「黃砂吹滿天（黄砂に吹かれて）」，女兒在旁吹奏長笛，母女默契十足，兩人氣質模樣也相當吸睛，尤其工藤靜香凍齡美貌令人驚豔。