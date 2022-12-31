全國稅超超過預算數4500億元，蔡英文總統今（31）日上午召開國安高層會議，討論「還稅於民」議題，最後定調有1800億元為「全民共享方案」，針對此事，新北市長侯友宜受訪時表示，不管是用何種形式，現金或是消費券，如何讓民眾有感最重要，他也認為這是本來就應該做的事情。

侯友宜表示，直接發放給民眾，讓民眾有感也能帶動經濟才是最好的方式，特別是在這段期間受到疫情衝擊最大的產業，如果能夠給予民眾在經濟上多點協助，讓基層打拚的辛苦民眾因為還稅於民，帶動經濟發展也讓產業再度起飛，不論是何種方式，要讓民眾有感才是最好的方法。

另外有關中廣董事長趙少康提到，侯友宜民調碾壓所有人，只要清楚表態並爭取提名，「國民黨主席想擋也擋不住」，而侯友宜本人則是回應，每個人都有自己的角色，重點是要齊心齊力，為國為民努力做事。

面對九合一選舉大勝以來，各種勸進2024聲音不斷，侯友宜還是保持一貫的風格，希望每個人在自己的角色上都能團結，讓角色分工面對所有挑戰，他強調國家的未來要有希望，就必須靠大家團結合作，努力為國家、民眾做事。

至於內閣即將面臨改組，侯友宜也說，不管如何調整，大家都要有一個想法，就是要團結，不論在中央或地方，扮演不一樣的角色，不分你我、黨派，努力做出民眾有感的成績，讓台灣能夠穩定繁榮，這才是大家樂見的。

侯友宜還稅於民2024內閣改組趙少康