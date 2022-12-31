「璀璨新北- 1314就愛你」跨年煙火秀31日在漁人碼頭與八里左岸公園舉辦，總長達13分14秒的海景煙火施放，象徵「一生一世就愛你」（張鎧乙攝）

全台慶跨年，新北市政府在淡水漁人碼頭舉辦「璀璨新北- 1314就愛你」跨年晚會，在新北市長侯友宜的見證下，晚間8點23分提前歡慶跨年，施放了總長達13分14秒的海景煙火，象徵「一生一世就愛你」，讓民眾度過浪漫跨年夜，迎接2023的到來。

這次煙火首創淡水、八里及淡江大橋工區「兩岸三地」同步施放，施放場域總長達到1公里，這是2022年全台跨年最早、最長，且煙火彈數更達1萬4168發，一場獨特的光影璀璨所帶來的震撼，一起迎向2023。