日本跨年盛會「第73回NHK紅白歌合戰」今（31日）舉行，由大泉洋、橋本環奈、桑子真帆擔任主持人，櫻井翔擔任特別導覽人，共42組藝人輪番演出，「木村嫂」工藤靜香慶祝出道35週年，暌違24年回歸紅白，大女兒木村心美一旁吹長笛伴奏，而去年爆出不雅照風波的小栗旬，今也滿臉鬍子粗獷為主演大河劇《鎌倉殿的13人》粗獷現身，交棒給將接檔劇《怎麼辦家康》的主演松本潤。

另外，本次還有3組韓國女團登台演出，周子瑜所屬「TWICE」時隔3年第4度站上紅白舞台，9位成員大秀辣腿放送甜笑，還特別獻唱全員都有參與填詞的〈Celebrate〉日文版，成員SANA去年12月29日過26歲生日，她說：「因為要參加《紅白》，才讓我有機會跟成員們在私人飛機上慶生，非常高興。」以及擁有日本成員的新生代女團「IVE」、「LE SSERAFIM」則都是首度參加紅白，可謂衣錦還鄉。