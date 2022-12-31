新北市府今晚舉辦「璀璨新北」跨河煙火，新北市長侯友宜也親自到場。（新北市高灘處提供）

今天是跨年夜，全台都沈浸在等待倒數的歡樂氣氛當中，新北市政府也在今晚8點23分施放「璀璨新北」跨河煙火象徵「2023」的到來，並首創淡江大橋、淡水、八里「兩岸三地」同步施放，率先為跨年倒數暖場，新北市長侯友宜也親自到現場與民眾一同觀賞長13分14秒的煙火秀。

今年新北跨河煙火，以「花火寫故事」為主軸，藉由六篇章故事表現新北躍動的生命力，煙火彈數高達14168發，施放長度13分14秒，象徵「一直一路發、一生一世就愛你」語意，許多民眾在新北閃耀璀璨跨年夜空，迎接浪漫2023年的到來。

新北市長侯友宜表示，今年新北跨河活動以花火寫故事的主題，呈現出新北躍動生命力的意境，也期許民眾在新的一年更加有感幸福快樂。也希望這次的跨河煙火，能夠璀璨新北每一個角落，為大家帶來滿滿的祝福。

新北市文化局也配合「璀璨新北」跨河煙火，也在今天於淡水海關碼頭、淡水漁人碼頭及關渡棧橋碼頭，舉辦「喵的水陸空派對」，從下午3點半開始，在海關碼頭就有許多知名樂團輪番演出，將現場氣氛炒熱。

在漁人碼頭則是走親子藝文路線，許多家長帶著小朋友到積木共和國共享親子時光，滬水一方藝文空間則是許多年輕人參與DIY工作坊，有別於海關碼頭的搖滾氣氛，但仍然充滿熱鬧氛圍。

晚間施放煙火時，還有搭乘煙火郵輪的民眾，在淡水河上，以不同視角欣賞煙火，感受不同的視覺饗宴。

文化局長龔雅雯表示，新北市府在淡江大橋、淡水、八里同步施放「璀璨新北1314就愛你」跨河煙火，淡水古蹟博物館也不能缺席，特別搭配煙火推出「光映淡水喵的光波」在跨年夜這天特別擴大在三處碼頭推出煙火遊輪行程、獨立樂團演出及親子藝文活動等，與民眾同歡，希望新的一年大家繼續支持新北市文化局推出的創意節慶活動。