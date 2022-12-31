高雄旗津區31日晚間9時許傳出火警，一間民宅9樓頂樓冒出火光，消防局派遣14車前往救災，經消防人員表示，民眾報案時稱疑似為遭到信號彈襲擊，但消防人員到場後未看見信號彈蹤影，並於4分鐘後將火勢滅，無人傷亡。目前研判為電線走火，真正起火原因還待調查。

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