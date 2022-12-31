高雄跨年夜不平靜！旗津區民宅頂樓傳火警 疑電線走火 22:532022/12/31 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄旗津區31日晚間9時許傳出火警。（翻攝照片／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄旗津區31日晚間9時許傳出火警，一間民宅9樓頂樓冒出火光，消防局派遣14車前往救災，經消防人員表示，民眾報案時稱疑似為遭到信號彈襲擊，但消防人員到場後未看見信號彈蹤影，並於4分鐘後將火勢滅，無人傷亡。目前研判為電線走火，真正起火原因還待調查。 陶朱隱園頂樓夜宴曝光！沈慶京邀老友餐敘 赫見這些大咖 爆炸瞬間曝！汐止民宅瓦斯氣爆 2消防瞬間倒地煙塵漫天 白家綺預告高雄跨年無尺度 表演服火辣不敢給老公看 #旗津區 #信號彈 #火災 #高雄 #跨年夜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高虹安才交保！北檢國旗遭換上「民進黨旗」 檢方證實了 18:582022/12/16 社會 高虹安交保北檢頂樓升起「民進黨旗」 媒體人驚吐2字網笑翻 07:512022/12/17 政治 跨年主視覺出爐！高雄史無前例「跨2次嗨2次」 14:252022/12/10 生活 又是他！男闖北檢頂樓掛民進黨旗 曾贈周玉蔻臭酸「詐彈」 09:442022/12/19 社會 大陸西安大樓火警釀5死3傷！濃煙直竄民眾困頂樓求援畫面曝 22:302022/12/01 兩岸 桃園驚傳火警 玉山街鐵皮加蓋民宅起火 幸無人傷亡受困 20:052022/12/11 社會 高雄跨年超強卡司曝光！ A-Lin登雙面舞台壓軸飆唱 11:572022/12/21 生活 台中太平商店今晨傳火警 3民眾躲陽台、浴室幸運獲救 13:552022/11/28 社會 遮陽罩救命 婦由14樓墜下掉到13樓陽台 15:292022/11/20 社會 高雄跨年煙火12／24試放 攝影迷急找最佳地點卡位 16:262022/12/20 生活 上銀嘉惠鄉里 捐贈消防設備 04:102022/12/08 產業．科技 王美惠成功爭取調高義消誤餐費、消防設備升級 17:422022/12/29 政治 2023高雄跨年演唱會 史無前例雙面舞台 04:102022/12/12 地方新聞 台中大里民宅凌晨竄惡火 消防切割鐵捲門20分鐘撲滅 11:202022/12/20 社會 品觀點│2023高雄跨年雙面舞台揭秘 史無前例前後都是搖滾區 21:052022/12/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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