民進黨九合一選舉敗選，各界要求內閣改組聲不斷，行政院長蘇貞昌今回應，「這都要請蔡總統來多方考量、慎重考量」。立法院國民黨團書記長李德維分析，蘇的談話是吃定蔡總統仍需要他，才能在副總統賴清德取得黨權後，能與之抗衡。

李德維認為，立法院通過今年度中央政府總預算後，內閣「一定改組」，但蔡對內閣改組內容，考量的還是鞏固自己的權力與民進黨內派系平衡，而不是回應民意訴求，所以蘇貞昌可能不會去職，僅有幾個爭議部會首長遭到撤換。

李德維表示，蔡英文總統當前主政的權力結構，左膀右臂分別為蘇貞昌與國安局長陳明通，但九合一選舉敗選後，讓賴清德得以衝出拿下黨權，挑戰當前蔡蘇共治格局，在此情形下，除讓蘇續掌政院政務，已無人有能力幫蔡抗衡賴。

李德維說，蘇貞昌今天受訪相關談話，顯然也對民進黨內部當前恐怖平衡態勢，並對蔡總統不願意換他的思考了然於心。

立法院國民黨團總召曾銘宗也認為，立法院三讀通過明年度中央政府總預算後，蘇內閣一定會改組，但蔡總統怕跛腳，留任蘇可以擋子彈，相比國安會秘書長顧立雄與前副總統陳建仁，蘇對政務的了解也讓他更有力量與賴清德抗衡。

曾銘宗表示，此次九合一選戰是蔡英文總統第二任期中考，蔡在選前還向2020年總統大選投她的817萬選民呼籲，九合一續投民進黨候選人，就是投蔡英文，形同將政治籌碼All in，結果民進黨卻遭到大敗，蔡的期中考已遭死當。

曾銘宗說，民進黨敗選後，蔡總統請辭民進黨主席負起黨務責任，但政務部分卻至今未對過往失政道歉，甚至連最具象徵意義的內閣改組也已拖月餘沒下文，檢討決心令人質疑；若總預算過後確定改組，改組幅度將反映民進黨反省誠意。