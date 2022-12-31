總統蔡英文在27日召開記者會宣布，義務役服役時間自2024起延長至一年，適用所有2005年1月1日後出生的役男，外交30日發布一份最新民調，稱如果「台灣宣布獨立」而遭到中國大陸攻打，有63.8%的受訪民眾願意為保衛台灣而戰；若是「中共為統一宣戰」，71.9%的民眾願意一戰。台北市議員游淑慧今（31）日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中怒轟，民進黨根本是情緒綁架、道德勒索，直批是「備戰為迎戰」，並問綠營敢把服4個月的役男召回加強訓練嗎？

游淑慧批評外交部公布的民調結果，這就是一種情緒綁架、道德勒索，生死之戰的時候誰會說不願意，這背後有多少無奈，有多少恐懼，這種話有需要問嗎？有需要逼人家嗎？就像義務役延長，說國軍要更精實，現在大家「不得不」去支持義務役，這是「民進黨闖了禍，全民擦屁股」。

游淑慧呼籲民進黨，不要粉飾太平，告訴大家「為什麼要延長」，說備戰是為了避戰，其實根本是「備戰為迎戰」。美國要台灣提高軍事預算，增加兵役訓練，把台灣變烏克蘭、變成中國大陸的絆腳石。她還提到，歐洲也有類似的絆腳石計畫，但愛沙尼亞就不要，還怒嗆歐盟「那是到我們國土來打，死的是我們軍人」。

游淑慧也不解，民進黨一面說台積電是我們的護國神山，但現在台積電到美國、到歐洲，那不就是把護國神山搬走了，這樣保護盾都沒有了。她指出，台灣過去十年有成千上萬的後備軍人只受4個月的役期訓練，要不要抓回來補訓8個月，因為屆時真的開戰，上戰場是這些民進黨眼中訓練不夠的後備軍人。